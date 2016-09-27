Системный администратор, аналитик, програмист Infor LN (Baan)

1. ТОВ «Провайн» ( www.prowine.com.ua ) 6 серверов + 50-60 компов - из них 15 удаленно во ВПН – филиалы)

Использую FreeBsd 8.1 как роутер-маршрутизатор + ipfw,

Debian ( apache2 +nginx(как фроненд)+VPN (pptpd)+MySQL+postgresql+Zimbra Server, Debian (asterisk PBX+samba3 (как второстепенный контролер домена),

Windows server2003 – контроллеры домена+файловые

Windows server2008 – сервер баз данных (Microsoft SQL Server 2005+ ERP Baan 5.0.c +5.0.b, (SSA infor) (написание сессий в БААНе (скрипты 4gl)+сложные выборки отчетности в TSQL– script + администрирование MSSQL 2005

2. VMT development group ( www.winehouse.net.ua ) 21 комп 1 физический сервер (3 виртуальных – для 1с (ISS Windows ) +терминальный+Zimbra server 8

Работа с торговым оборудованием (сканеры штрихкодов, кассами и т д.)

3. http://www.sv-plus.com.ua/ - администрирование Baan и MS SQL2008

4. ООО «Електроспец» www.elspec.com.ua - 1 сервер Debian + 16 Windows destop.

5. СК «Акмебуд» www.akmebud.com.ua - большая строительная компания – 3 сервера HP (1c +баз данных + WEB сервер+Zimbra CS ) 20 пользователей (mac os x )

6. Star Sindicate Ukraine( www.ssu.bz ) - поддержка высоконагруженного сервера под управлением Cent OS (MySQL, Nginx, Dovecot , Postfix, Rdiff, Zabbix, Roundcube mail , ну и многое другое ( количество заходов пользователей – не меньше как40000 хостов в сутки(www.diapazon.kz , www.sreda.kz)

Могу добавить еще 5 мелких компаний - но там все тоже как по шаблону ;-)

Имею опыт в написании bash –скриптов, понимаю и пишу в pyton, perl

MySQL – запросы выборки администрирование

Postgresql – запросы выборки администрирование

MSSQL - сложные запросы +аналитика+отчеты+администрирование

Аналитическое мышление, стрессоустойчивость, лидерские качества, умение понять людей, и организовать их работу, комуникабельность, быстрообучаемость в любой сфере.

Английский - читаю , пишу, понимаю но разговорный плохой.

Все выше перечисленные компании администрирую сам вот уже как 7 лет до сих пор.

4 года с *.nix опыт работы.

8 лет с Windows опыт работы.

Работал со всевозможнейшим железом - IBM, HP, SuperMIcro, Dell, Cisco и др.