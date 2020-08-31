petrova_ksu

Добрый день, Алексей! Скажите, пожалуйста, делаете ли вы анимационные презентации? (если я правильно выразилась) Есть дизайн мобильного приложения (около 19 экранов), есть предполагаемая структура его презентации. Хотелось бы по результату иметь несколько видео с предполагаемым поведением экранов, ...