petrova_ksu

Ксения petrova_ksu

 
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$525
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн для презентации

    Добрый день, Алексей! Скажите, пожалуйста, делаете ли вы анимационные презентации? (если я правильно выразилась) Есть дизайн мобильного приложения (около 19 экранов), есть предполагаемая структура его презентации. Хотелось бы по результату иметь несколько видео с предполагаемым поведением экранов, ...

    Дизайн мобильного приложения
    Презентациинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO

    Добрый день, Артем! Нужно SEO консультация или наметить путь работы для сайта https://wif2020.ru. Сколько займет по стоимости и по времени? С уважением, Ксения

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO

    Добрый день, Любовь! Интересует продвижение сайта и какая-либо первичная консультация. Сайт на днях планируем выводить в интернет.  С уважением, Ксения

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO

    Добрый день, Роман!  Интересует продвижение сайта и какая-либо первичная консультация. Сайт на днях планируем выводить в интернет.  С уважением, Ксения

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO

    Добрый день, Анатолий!  Интересует продвижение сайта и какая-либо первичная консультация. Сайт на днях планируем выводить в интернет.  С уважением, Ксения

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Wordpress

    Добрый день! Нужен сайт на WordPress по макету, с возможностью регистрации по email с подтверждением, также с возможностью просмотра сохранённых  email для администратора сайта. Если удобно пишите в Skype: [url=live:.cid.b401ca4dce6b5e17]live:.cid.b401ca4dce6b5e17 [/url]С уважением, Ксения

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на WordPress

    Добрый день! Понравились ваши работы. Нужен сайт на WordPress по макету, с возможностью регистрации по email с подтверждением, также с возможностью просмотра сохранённых  email для администратора сайта. Уже утверждён дизайн, есть макет. Если удобно, пишите в Skype:

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Wordpress

    Добрый день!  Понравились ваши работы.  Нужен сайт на WordPress по макету, с возможностью регистрации по email с подтверждением, также с возможностью просмотра сохранённых  email для администратора сайта.  Если удобно можем перейти в Skype: [url=live:.cid.b401ca4dce6b5e17]live:.cid.b401ca4dce6b5e17[/url]

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт

    Добрый день Эльдар! У нас ситуация следующая дизайн пока до конца не утвердили, могу скинуть примерный макет но цвета в некоторых местах изменяться. На данный момент к вечеру субботе необходимо разработать несколько блоков, хедер, футер, о ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    Добрый день, Максим! У нас ситуация следующая дизайн пока до конца не утвердили, могу скинуть примерный макет но цвета в некоторых местах изменяться. На данный момент к вечеру субботе необходимо разработать несколько блоков, хедер, футер, о ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    Добрый день Артём! У нас ситуация следующая дизайн пока до конца не утвердили, могу скинуть примерный макет но цвета в некоторых местах изменяться. На данный момент к вечеру субботе необходимо разработать несколько блоков, хедер, футер, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт по макету (react js)

    Сделать сайт по макету (react js)   - загрузка изображений при регистрацииСделать API (.net core)   - регистрация нового пользователя (подтверждение по емайл)   - авторизация БД - обсуждаемо (предпочтение azure cosmos db)Возможна работа по отдельным частям

    React
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $120

    Добрый день Андрей! Понравились ваши работы, интересует стоимость и сроки выполнения дизайна сайта-визитки с возможность регистрации и личным кабинетом. Сайт ориентировочно будет такой: https://общеебудущее.рф плюс еще дизайн страниц личного кабинета.  С уважением, Ксения.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Добрый день Артем! Понравились ваши работы, интересует стоимость и сроки выполнения дизайна сайта-визитки с возможность регистрации и личным кабинетом. Сайт ориентировочно будет такой: https://общеебудущее.рф плюс еще дизайн страниц личного кабинета.  С уважением, Ксения.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Добрый день! Понравились ваши работы, интересует стоимость и сроки выполнения дизайна сайта-визитки с возможность регистрации и личным кабинетом. Сайт ориентировочно будет такой: https://общеебудущее.рф плюс еще дизайн страниц личного кабинета.  С уважением, Ксения.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка приложений IOS/Android

    Добрый день Георгий! Понравились Ваши работы и впечатлил опыт в разработке. Вы пишите на Xamarin Form?   Интересует разработка приложения (IOS &amp; Android) сайта знакомств есть дизайны некоторых экранов. Всего в приложении будет около 12 экранов. Также в ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения IOS/Android

    Добрый день Никита!  Понравились Ваши работы и впечатлил опыт в разработке. Вы пишите на Xamarin Form?   Интересует разработка приложения (IOS &amp; Android) сайта знакомств есть дизайны некоторых экранов. Всего в приложении будет около 12 экранов. Также в ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн мобильного приложения

    Добрый день, Ирина! Понравились Ваши работы, буду рада сотрудничать с Вами. Мы занимаемся разработкой мобильного приложения для знакомств на IOS и Android. Нужны будут 5 макетов экранов (для начала), макеты для операционной системе ...

    AndroidiOSДизайн мобильного приложения
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$525
10 баллов
3 года назад
Сайт на Wordpress
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Валерий ответственный, профессиональный разработчик. Всегда на связи. Хочу отметить особое внимание Валерия к мелочам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$230
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта-визитки
Ксения прекрасный заказчик! Четкая постановка задачи, быстрое утверждение, своевременная оплата. В целом было очень приятно общаться по проекту, с удовольствием рекомендую к сотрудничеству! ))
Елена - отличный специалист в своём деле. Оперативно и качественно вносила правки. Постоянно была на связи. После сотрудничества остались только положительные эмоции.
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$120
9 баллов
3 года назад
Дизайн сайт-визитки
Рекомендую
Выполнено все в срок, постоянно был на связи.
Ответный отзыв