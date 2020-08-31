petrova_ksu

Добрый день, Алексей! Скажите, пожалуйста, делаете ли вы анимационные презентации? (если я правильно выразилась) Есть дизайн мобильного приложения (около 19 экранов), есть предполагаемая структура его презентации. Хотелось бы по результату иметь несколько видео с предполагаемым поведением экранов, ...
- Презентациинет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Артем! Нужно SEO консультация или наметить путь работы для сайта https://wif2020.ru. Сколько займет по стоимости и по времени? С уважением, КсенияЗакрыт3 года назад
Добрый день, Любовь! Интересует продвижение сайта и какая-либо первичная консультация. Сайт на днях планируем выводить в интернет. С уважением, КсенияЗакрыт3 года назад
Добрый день, Роман! Интересует продвижение сайта и какая-либо первичная консультация. Сайт на днях планируем выводить в интернет. С уважением, КсенияЗакрыт3 года назад
Добрый день, Анатолий! Интересует продвижение сайта и какая-либо первичная консультация. Сайт на днях планируем выводить в интернет. С уважением, КсенияПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужен сайт на WordPress по макету, с возможностью регистрации по email с подтверждением, также с возможностью просмотра сохранённых email для администратора сайта. Если удобно пишите в Skype: [url=live:.cid.b401ca4dce6b5e17]live:.cid.b401ca4dce6b5e17 [/url]С уважением, КсенияСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Понравились ваши работы. Нужен сайт на WordPress по макету, с возможностью регистрации по email с подтверждением, также с возможностью просмотра сохранённых email для администратора сайта. Уже утверждён дизайн, есть макет. Если удобно, пишите в Skype:Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Понравились ваши работы. Нужен сайт на WordPress по макету, с возможностью регистрации по email с подтверждением, также с возможностью просмотра сохранённых email для администратора сайта. Если удобно можем перейти в Skype: [url=live:.cid.b401ca4dce6b5e17]live:.cid.b401ca4dce6b5e17[/url]Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день Эльдар! У нас ситуация следующая дизайн пока до конца не утвердили, могу скинуть примерный макет но цвета в некоторых местах изменяться. На данный момент к вечеру субботе необходимо разработать несколько блоков, хедер, футер, о ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день, Максим! У нас ситуация следующая дизайн пока до конца не утвердили, могу скинуть примерный макет но цвета в некоторых местах изменяться. На данный момент к вечеру субботе необходимо разработать несколько блоков, хедер, футер, о ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день Артём! У нас ситуация следующая дизайн пока до конца не утвердили, могу скинуть примерный макет но цвета в некоторых местах изменяться. На данный момент к вечеру субботе необходимо разработать несколько блоков, хедер, футер, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Сделать сайт по макету (react js) - загрузка изображений при регистрацииСделать API (.net core) - регистрация нового пользователя (подтверждение по емайл) - авторизация БД - обсуждаемо (предпочтение azure cosmos db)Возможна работа по отдельным частямВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $120
Необходимо создать дизайн сайта-визитки с возможностью регистрации пользователя. В проекте содержится 8 тематических блоков.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $120
Добрый день Андрей! Понравились ваши работы, интересует стоимость и сроки выполнения дизайна сайта-визитки с возможность регистрации и личным кабинетом. Сайт ориентировочно будет такой: https://общеебудущее.рф плюс еще дизайн страниц личного кабинета. С уважением, Ксения.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день Артем! Понравились ваши работы, интересует стоимость и сроки выполнения дизайна сайта-визитки с возможность регистрации и личным кабинетом. Сайт ориентировочно будет такой: https://общеебудущее.рф плюс еще дизайн страниц личного кабинета. С уважением, Ксения.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! Понравились ваши работы, интересует стоимость и сроки выполнения дизайна сайта-визитки с возможность регистрации и личным кабинетом. Сайт ориентировочно будет такой: https://общеебудущее.рф плюс еще дизайн страниц личного кабинета. С уважением, Ксения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день Георгий! Понравились Ваши работы и впечатлил опыт в разработке. Вы пишите на Xamarin Form? Интересует разработка приложения (IOS & Android) сайта знакомств есть дизайны некоторых экранов. Всего в приложении будет около 12 экранов. Также в ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день Никита! Понравились Ваши работы и впечатлил опыт в разработке. Вы пишите на Xamarin Form? Интересует разработка приложения (IOS & Android) сайта знакомств есть дизайны некоторых экранов. Всего в приложении будет около 12 экранов. Также в ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Ирина! Понравились Ваши работы, буду рада сотрудничать с Вами. Мы занимаемся разработкой мобильного приложения для знакомств на IOS и Android. Нужны будут 5 макетов экранов (для начала), макеты для операционной системе ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад