Дизайн мобильного приложения

Добрый день, Ирина!

Понравились Ваши работы, буду рада сотрудничать с Вами. Мы занимаемся разработкой мобильного приложения для знакомств на IOS и Android. Нужны будут 5 макетов экранов (для начала), макеты для операционной системе IOS подойдут на обе платформы, в перспективе планируем и десктопную версию приложения для которой также нужен будет дизайн.

У меня есть примерное видение и цветовая гамма, но буду рада если Вы исправите или что-то подскажете для улучшения дизайна. В приложении к письму прикреплю примерные скрины того, как я вижу, но это ориентировочный вариант при дальнейшем сотрудничестве более детально рассмотрим каждый из экранов. Цветовая гамма представлена на красно-белом скриншоте.

Будьте добры эстимировать необходимое время на работу, чтобы сориентироваться по цене? И когда сможете приступить?

С уважением, Ксения