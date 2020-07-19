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Дизайн мобильного приложения
Добрый день, Ирина!
Понравились Ваши работы, буду рада сотрудничать с Вами. Мы занимаемся разработкой мобильного приложения для знакомств на IOS и Android. Нужны будут 5 макетов экранов (для начала), макеты для операционной системе IOS подойдут на обе платформы, в перспективе планируем и десктопную версию приложения для которой также нужен будет дизайн.
У меня есть примерное видение и цветовая гамма, но буду рада если Вы исправите или что-то подскажете для улучшения дизайна. В приложении к письму прикреплю примерные скрины того, как я вижу, но это ориентировочный вариант при дальнейшем сотрудничестве более детально рассмотрим каждый из экранов. Цветовая гамма представлена на красно-белом скриншоте.
Будьте добры эстимировать необходимое время на работу, чтобы сориентироваться по цене? И когда сможете приступить?
С уважением, Ксения
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