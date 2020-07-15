Мобильное приложение для доставки еды

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Закрыт13 заявок955 просмотров

Ищем разработчика мобильного приложения для доставки еды для сети быстрого питания, базирующееся на геолокализации.  Макеты уже готовы в PSD, Большим плюсом будет опыт работы с подобными приложениямм

И хотелось бы увидеть вилку по цене. 

5 лет назад
dostav_app
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