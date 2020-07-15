Требуется реализовать на Flutter + Firebase + Google Maps: мобильное приложение. Тематика: Мобильное приложение аналогично личному сайту со статьями. Типы экранов: - есть меню, ...
Мобильное приложение для доставки еды
Ищем разработчика мобильного приложения для доставки еды для сети быстрого питания, базирующееся на геолокализации. Макеты уже готовы в PSD, Большим плюсом будет опыт работы с подобными приложениямм
И хотелось бы увидеть вилку по цене.
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