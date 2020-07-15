Тз прилагаю.
Создание простой аппликации на Flutter
Требуется реализовать на Flutter + Firebase + Google Maps: мобильное приложение.
Тематика:
Мобильное приложение аналогично личному сайту со статьями.
Типы экранов:
- есть меню,
- есть страницы с контент статичные куда ведут меню ссылки,
- есть карточки растений с фильтрами ( 20 - 30 растений ),
- есть карта с пинами на ней с местами ( отделениями ) и инфой о этом месте.
15 Экранов
Примеры экранов:
Опыт с Flutter + Firebase + Google Maps
Связь - Телеграм.
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