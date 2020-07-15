Создание простой аппликации на Flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок1313 просмотров

Требуется реализовать на Flutter + Firebase + Google Maps:  мобильное приложение.

Тематика:

Мобильное приложение аналогично личному сайту со статьями. 

Типы экранов:

- есть меню,

- есть страницы с контент статичные куда ведут меню ссылки,

- есть карточки растений с фильтрами ( 20 - 30 растений ),

- есть карта с пинами на ней с местами ( отделениями ) и инфой о этом месте. 

15 Экранов 

Примеры экранов:

Preview Project on Web

Опыт с Flutter + Firebase + Google Maps 

Связь - Телеграм. 

FirebaseFlutter
5 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Абылай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Станислав
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад