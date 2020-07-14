Android приложение для учета счетов

$1500
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Закрыт19 заявок845 просмотров

Здравствуйте. Нужно разработать внутренне приложения для ведения бухгалтерии.

Приложение не сложное, но немного объемное. Прошу оставлять заявки для связи и по возможности портфолио работ. 

Android
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bmaksimov
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