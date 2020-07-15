Разработка мобильного приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок690 просмотров

Разработка мобильного приложения по данному дизайну, нужно сделать на ios и андроид можно использовать кросплатформу, если ты сможешь осилить пиши м не скину тз .https://www.figma.com/file/dkje3WXtUTxPR8AeWhzI4r/Приложение-найма-(чистовик)?node-id=0%3A1

AndroidiOSNode.js
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