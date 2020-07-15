Простой SIP клиент для ios/android

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок868 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется разработать приложение под платформы android/ios. ( возможно PWA ).

Суть:

Обычный простой sip клиент ( voice ) + воспроизведение видео потока полученного по дин.ссылке во время звонка ( hls/h264 ).

Регистрация на сервере sip.

AndroidiOS
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przlob
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