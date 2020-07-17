Virtual Girlfriend App

Мы генерируем фотографии девушек с помощью нейросетей. И делаем приложения где пользователь может взаимодествовать с виртуальной подругой через чат-истории.

https://apps.apple.com/us/app/aida-artificial-dating-app/id1520516528

Ищу активного iOS разработчика для дополнительно помощи в разработке приложения под iOS

восновном работа по верстке и доведении приложения до визуального совершенства.

- примеры работ

- опыт в разработке приложений под ios не менее 3х лет

- усидчивость и умение делать аккуратно

- умение работать с системами контроля версий

- привествуется опыт работы с облачными базами данных типа firebase

- быстрая скорость работы полный фокус

Пишите сумму из расчета 2х недель вашего 100% внимания проекту.