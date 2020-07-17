Требуется реализовать на Flutter + Firebase + Google Maps: мобильное приложение. Тематика: Мобильное приложение аналогично личному сайту со статьями. Типы экранов: - есть меню, ...
Virtual Girlfriend App
Мы генерируем фотографии девушек с помощью нейросетей. И делаем приложения где пользователь может взаимодествовать с виртуальной подругой через чат-истории.
https://apps.apple.com/us/app/aida-artificial-dating-app/id1520516528
Ищу активного iOS разработчика для дополнительно помощи в разработке приложения под iOS
восновном работа по верстке и доведении приложения до визуального совершенства.
- примеры работ
- опыт в разработке приложений под ios не менее 3х лет
- усидчивость и умение делать аккуратно
- умение работать с системами контроля версий
- привествуется опыт работы с облачными базами данных типа firebase
- быстрая скорость работы полный фокус
Пишите сумму из расчета 2х недель вашего 100% внимания проекту.
Заявки фрилансеров
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