Virtual Girlfriend App

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок7561 просмотр

Мы генерируем фотографии девушек с помощью нейросетей. И делаем приложения где пользователь может взаимодествовать с виртуальной подругой через чат-истории.

https://apps.apple.com/us/app/aida-artificial-dating-app/id1520516528

Ищу активного iOS разработчика для дополнительно помощи в разработке приложения под iOS

восновном работа по верстке и доведении приложения до визуального совершенства. 

- примеры работ

- опыт в разработке приложений под ios не менее 3х лет

- усидчивость и умение делать аккуратно

- умение работать с системами контроля версий

- привествуется опыт работы с облачными базами данных типа firebase

- быстрая скорость работы полный фокус

Пишите сумму из расчета 2х недель вашего 100% внимания проекту.

FirebaseiOS
5 лет назад
simmmis
40 лет
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год назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
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Аршак
 
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5 лет назад