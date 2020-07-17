Не запускается Flutter приложение на iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки1049 просмотров

Нужен опытный и ответственный Flutter разработчик для устранения ошибок приложения и успешной верификации в Apple Store.

На текущий момент приложение на iOS не запускается.

Ошибка:

We were unable to review your app as it crashed on launch. We have attached detailed crash logs to help troubleshoot this issue.

Next Steps

To resolve this issue, please revise your app and test it on a device to ensure it will launch without crashing.

Лог ошибок прикрепляю.

Если проблема по вине бэкэнда приложения, бэкэнд разработчик имеется.

Жду Ваши предложения по стоимости и срокам работ.

FlutteriOS
5 лет назад
DevHunter
Дмитрий 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 отзывов
5 лет назад