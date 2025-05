Не запускается Flutter приложение на iOS

Нужен опытный и ответственный Flutter разработчик для устранения ошибок приложения и успешной верификации в Apple Store.

На текущий момент приложение на iOS не запускается.

Ошибка:

We were unable to review your app as it crashed on launch. We have attached detailed crash logs to help troubleshoot this issue.

Next Steps

To resolve this issue, please revise your app and test it on a device to ensure it will launch without crashing.

Лог ошибок прикрепляю.

Если проблема по вине бэкэнда приложения, бэкэнд разработчик имеется.

Жду Ваши предложения по стоимости и срокам работ.