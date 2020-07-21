Для работающего магазина на Magento 2.3.2 необходимо внести следующие правки: 1. Обновить версию Magento, сейчас наблюдаются проблемы с кроном и куча ошибок в консоли 2. В виджете Инстраграмма перестали показываться фото 3. Необходимо на сайте сделать мультиязычность. Реализация ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Проект - iOS и Android приложение на Flutter. Уже опубликовано в сторах. Нужен ряд доработок. Список задач скину в личку откликнувшимся кандидатам.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт на базе ocStore 2.3. Страница корзины построена на базе модуля Simple - [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.simpleopencart.com%2F]https://www.simpleopencart.com/[/url]. Для интеграции Яндекс.Кассы установлен официальный модуль от Яндекса Y.CMS - [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fyandex-money%2Fyandex-money-ycms-v2-opencart]https://github.com/yandex-money/yandex-money-ycms-v2-opencart [/url]Но вместе работать корректно они почему-то отказываются. Способы оплаты, выбранные в модуле Яндекс.Кассы, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо на сайт на базе ocStore 2.3 установить и настроить данный модуль - [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcdek.opencart.ru%2F]http://cdek.opencart.ru/[/url] Также необходимо настроить его совместимость на фронте, грамотно ингегрировав его основные элементы в существующий дизайн. На сайте для оформления корзины используется модуль Simple - [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.simpleopencart.com%2F]https://www.simpleopencart.com/ [/url]Ссылку ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Хочу доработать функционал админки: ввести систему прайс-листов (П-Л), кратко так: 1. П-Л - список товаров с ценами, имеющий "хозяина" и дату действия 2. П-Л должен быть у каждого поставщика Функционал: загрузка из файла (Excel, CSV), фильтрация, сортировка и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен ответственный разработчик со знанием CMS OpenCart для верстки страниц сайта. Дизайн имеется. Макеты и подробное ТЗ скину в личку. Работа срочная, поэтому нужна ваша готовность начать как можно скорее. Сотрудничество предполагается долгосрочное.HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад
На существующем сайте на базе OpenCart 3 необходимо произвести следующие работы: 1. Интеграция Яндекс кассы и оплат с помощью Яндекс.деньги 2. Интеграция СДЭК транспортников 3. Интеграция API сайта https://m.sima-land.ru/ для автоматической загрузки товаров в магазин на OpenCart 4. Адаптивная ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен опытный и ответственный Flutter разработчик для устранения ошибок приложения и успешной верификации в Apple Store. На текущий момент приложение на iOS не запускается. Ошибка: We were unable to review your app as it crashed on launch. We ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад