Необходимо на сайт на базе ocStore 2.3 установить и настроить данный модуль - [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcdek.opencart.ru%2F]http://cdek.opencart.ru/[/url] Также необходимо настроить его совместимость на фронте, грамотно ингегрировав его основные элементы в существующий дизайн. На сайте для оформления корзины используется модуль Simple - [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.simpleopencart.com%2F]https://www.simpleopencart.com/ [/url]Ссылку ...