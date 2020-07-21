Доработки сайта на OpenCart

На существующем сайте на базе OpenCart 3 необходимо произвести следующие работы:

1. Интеграция Яндекс кассы и оплат с помощью Яндекс.деньги

2. Интеграция СДЭК транспортников

3. Интеграция API сайта https://m.sima-land.ru/ для автоматической загрузки товаров в магазин на OpenCart

4. Адаптивная верстка страницы новостей

5. Адаптивная верстка страницы отдельной новости

6. Адаптивная верстка страницы каталога

7. Упрощенная процедура заказа (посоветовать соответствующий модуль)

8. Аудит безопасности сайта

9. Проверка сайта на ошибки

В предложениях просьба указывать наличие опыта выполнения данных работ со ссылками на сайты, сроки и стоимость выполнения задач.

К работе нужно приступить как можно быстрее, поэтому исполнителей, занятых выполнением других проектов или тех, кто может приступить через неделю, просьба не беспокоить.