Доработать фильтры OpenCart

Необходимо реализовать фильтры для подкатегорий внутри раздела "Производители". Фильтры должны работать по такой же логике, как и в разделе "Категории". Фильтры так же должны управляться из админ панели (OpenCart) и опираться на те же характеристики товаров, на которые опираются фильтры в разделе "Категории".