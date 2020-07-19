Доброе время суток!!! Задачи: 1)Адаптировать карточку товара 2)Сделать отображение по два товара 3) Сделать инфа страницы монтаж, о компании и.т.д ...
Доработать фильтры OpenCart
Необходимо реализовать фильтры для подкатегорий внутри раздела "Производители". Фильтры должны работать по такой же логике, как и в разделе "Категории". Фильтры так же должны управляться из админ панели (OpenCart) и опираться на те же характеристики товаров, на которые опираются фильтры в разделе "Категории".
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