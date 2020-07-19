Доработка модуля OpenCart

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Закрыт3 заявки552 просмотра

Модуль обновления цен

Логика работы

В админке , в настройках модуля пользователь вносит  диапазоны цен, на которые применяется скидка, наценка для товаров

Вилки значений хранятся в базе данных, возможно добавлять неограниченное кол-во

значений

10 -100 скидка (наценка) 3%

101-200 скидка (наценка) 5%

И.Т.Д

Значения цен вносятся целым числом .

Значение скидки вносится со знаком минус -30%

Значение наценки без знака минус 30%

После нажатия кнопки «обновить», производится выборка цен в соответствии с диапазонами,

калькуляции и внесение  значений в поле cost в таблице product.

Важно. Значения в поле price мы не меняем.

Задача.

Необходимо исправить ошибки в существующем модуле и дописать необходимые

функции калькуляции и внесения данных

дампы и файлы в архиве.

Opencart
5 лет назад
mealeks
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