Редизайн мобильного приложения:

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Закрыт5 заявок1051 просмотр

1) Нужно сделать редизайн мобильного приложения(только графика, без программной части):

Android - https://play.google.com/store/search?q=bibino

ios - https://apps.apple.com/tt/app/bibino-baby-monitor-nanny-cam/id1514427173

2) Сделать новую иконку

3) Сделать новые простые анимации для окон в приложении.

Дизайн должен быть современным, простым и минималистичным. Анимации должны быть в формате библиотеки Lottie - https://airbnb.io/lottie/#/

AndroidiOS
5 лет назад
guest_15948340276787
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