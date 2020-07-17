Разработать моб приложение на React Native

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Закрыт8 заявок994 просмотра

Здравствуйте, необходимо разработать моб. приложение (IOS/Android) на React Native. Бэкэнд уже написан, необходимо лишь сделать мобильное приложение, которое будет работать с API.

Мобильное приложение довольно простое, несколько разделов, с формами, ничего сверхсложного не будет: будут кнопки, формы, возможно какие-то графики.

Все запросы будут отправляться на API, ответы тоже будут приходить от API. То есть вся информация тоже будет предоставляться, нужно просто получить и вывести. Будет около 5-7 методов.

Скорректируйте пожалуйста по примерному ценнику за вашу работу, можно диапазоном.

Спасибо.

AndroidiOSReact Native
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maxors
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