Простое пианино для Android

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Закрыт6 заявок1188 просмотров

Нужно написать интерактивную обучалку пианино, или выкуплю ваши проекты.

Максимально простая для подгрузки в гугл плей,на нее будут литься инсталы. Выплату делаю после успешной модерации в плей маркете.

Суть: Все вы видели миллионы подобных пианинок, но в этом необходимо реализовать подсветку клавиш следущей ноты. В прилку будет интегрирована реклама, поетому ваше дальнейшее сотрудничество будет приветствоваться.

цену предлагайте

Android
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