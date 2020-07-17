Простое пианино для Android

Нужно написать интерактивную обучалку пианино, или выкуплю ваши проекты.

Максимально простая для подгрузки в гугл плей,на нее будут литься инсталы. Выплату делаю после успешной модерации в плей маркете.

Суть: Все вы видели миллионы подобных пианинок, но в этом необходимо реализовать подсветку клавиш следущей ноты. В прилку будет интегрирована реклама, поетому ваше дальнейшее сотрудничество будет приветствоваться.

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