Требуется реализовать на Flutter + Firebase + Google Maps: мобильное приложение. Тематика: Мобильное приложение аналогично личному сайту со статьями. Типы экранов: - есть меню, ...
Простое пианино для Android
Нужно написать интерактивную обучалку пианино, или выкуплю ваши проекты.
Максимально простая для подгрузки в гугл плей,на нее будут литься инсталы. Выплату делаю после успешной модерации в плей маркете.
Суть: Все вы видели миллионы подобных пианинок, но в этом необходимо реализовать подсветку клавиш следущей ноты. В прилку будет интегрирована реклама, поетому ваше дальнейшее сотрудничество будет приветствоваться.
цену предлагайте
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