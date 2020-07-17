Android - Unity программист, интегрировать в проект SDK - сегодня!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки1177 просмотров

Android - Unity программист, интегрировать в проект SDK - сегодня!

Срок на работу 4-5 часов

Оплата по факту готовности

Оставляйте Ваш телеграмм для связи, бюджет 50$

AndroidUnity
5 лет назад
WebSockratStudio
Андрей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
26 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простое пианино для Android

    Нужно написать интерактивную обучалку пианино, или выкуплю ваши проекты. Максимально простая для подгрузки в гугл плей,на нее будут литься инсталы. Выплату делаю после успешной модерации в плей маркете. Суть: Все вы ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Virtual Girlfriend App

    Мы генерируем фотографии девушек с помощью нейросетей. И делаем приложения где пользователь может взаимодествовать с виртуальной подругой через чат-истории. https://apps.apple.com/us/app/aida-artificial-dating-app/id1520516528 Ищу активного iOS разработчика для дополнительно помощи в разработке приложения под ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать моб приложение на React Native

    Здравствуйте, необходимо разработать моб. приложение (IOS/Android) на React Native. Бэкэнд уже написан, необходимо лишь сделать мобильное приложение, которое будет работать с API. Мобильное приложение довольно простое, несколько разделов, с формами, ничего сверхсложного ...

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать из сайта Wordpress мобильное приложение

    Есть сайт, на wordpress, нужно с помощью плагинов или чегото другого сделать мобильное приложение для iOS и Android, чтобы поддерживались push уведомления. Стоит задача всё настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Apple. ...

    AndroidiOSWordPress
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн мобильного приложения:

    1) Нужно сделать редизайн мобильного приложения(только графика, без программной части): Android - https://play.google.com/store/search?q=bibino ios - https://apps.apple.com/tt/app/bibino-baby-monitor-nanny-cam/id1514427173 2) Сделать новую иконку 3) Сделать новые простые анимации ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение для доставки еды

    Ищем разработчика мобильного приложения для доставки еды для сети быстрого питания, базирующееся на геолокализации.  Макеты уже готовы в PSD, Большим плюсом будет опыт работы с подобными приложениямм И хотелось бы увидеть вилку по цене.

    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простой SIP клиент для ios/android

    $200

    Доброго времени суток! Требуется разработать приложение под платформы android/ios. ( возможно PWA ). Суть: Обычный простой sip клиент ( voice ) + воспроизведение видео потока полученного по дин.ссылке во время звонка ( ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    $500

    Разработка мобильного приложения по данному дизайну, нужно сделать на ios и андроид можно использовать кросплатформу, если ты сможешь осилить пиши м не скину тз .https://www.figma.com/file/dkje3WXtUTxPR8AeWhzI4r/Приложение-найма-(чистовик)?node-id=0%3A1

    AndroidiOSNode.js
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад