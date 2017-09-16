seo-newman

$2
Ищу копирайтера, для написания SEO текстов текстильной тематики (постельное бельё)! Работаем по моему ТЗ. Присылайте свои предложения и примеры работ. Оплата 150 руб. за 1000 символов.
Копирайтинг24 заявки
Закрыт
6 лет назад
Ищу копирайтера, для написания SEO текстов текстильной тематики (постельное бельё)! Работаем по моему ТЗ. Присылайте свои предложения и примеры работ. Оплата 150 руб. за 1000 символов.
Регистрация компании в каталогах и справочниках. Размещение осуществляется по моему ТЗ. Пример размещения https://reklama-sev.com/advts/919532 Всего 160 порталов.
Регистрация компании в каталогах и справочниках. Размещение осуществляется по моему ТЗ. Пример размещения https://reklama-sev.com/advts/919532 Всего 400 порталов.