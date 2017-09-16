seo-newman

Алексей Апраксин seo-newman

 
33 годаРоссия/Иваново
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO-продвижение, контекстная реклама, наполнение сайтов, контент, размещение на порталах.
  • Администрирование сайтов на CMS: (Bitrix, OpenCart, WordPress, Joomla)
  • Настройка рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google AdWords
  • Аудит сайтов
  • Составление  семантического ядра
  • SEO-оптимизация сайтов
  • Наполнение сайта товарами и актуальными новостями
  • Разработка контента для рекламных предложений
  • Разработка предложений по доработке концепции и содержания сайта
  • Сопровождение форумов
  • Размещение информации на тематических порталах и справочниках
  • Работа со специализированными сервисами
Опыт работы 3,5 года.
WordPressOpenCartJoomlaБитриксАудит сайтаСемантическое ядроGoogle AdsSEO-оптимизацияРекламная кампания