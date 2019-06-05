Анастасия Мясоедова site2maxsite2max
Добрый день!
Я, Анастасия, дизайнер, работаю в тандеме с Анатолием, программистом. Мы не рекламное агентство и не студия, мы именно фри лансеры.
Почему мы работаем над проектами вместе:
1. Я искренне считаю что не может один человек одинаково хорошо разбираться в 2-х совершенно разных вещах: программирование и дизайн. Первое чисто техническое, второе творческое.
2. Отлично знаем возможности друг друга, и что за готовые совместные труды не придется "краснеть" перед Заказчиком.
3. Неверно потому что мы муж и жена))).
Мой опыт в области дизайна – 7 лет. Сфера достаточно обширная: разработка дизайна сайтов, полиграфический дизайн, технический дизайн, разработка логотипов и фирменного стиля, наружная и интерьерная реклама. В совершенстве знаю все технические требования как для дизайна в сети так и полиграфического дизайна (был продолжительный опыт работы с различными типографиями: офсет, цифра, шелкуха, широкоформатка и т.д. Отлично понимаю что такое вырубка, тиснение, да и вообще любая сложная пост печатная обработка), умею рисовать ручками (4 года в Художественной мастерской при Архитектурно-Строительном Институте г. СПб).
Использую: Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, 3DMax и т.д.
Опыт Анатолия, в сфере программирования – 5 лет.
Сфера знаний: HTML, CSS, различные системы управления (Drupal, Umi, Joomla, Wordpress, HostCsm, Битрикс и т.д.), Php, C++, Java и т.д.
Пишет ручками, поэтому код правильный и чистый)). Обучается постоянно и непрерывно, в т.ч. ИТМО, 3 года.
С кем мы работали по разным проектам: сеть магазинов "Улыбка Радуги", комитет по дорожному хозяйству и благоустройству при администрации г. СПб, Администрация Лен. области, "Звезда Невы" (дилер Мерседес), "Адамант", Зоопарк СПб и т.д.
Умеем и можем многое! в т.ч. помимо сайтов)))
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