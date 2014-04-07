наполнение сайтов контентом, копирайтинг

Предлагаю Вам свои услуги по наполнению сайтов и интернет-магазинов.

Работаю со следующими системами управления:

- Django,

-1С-Битрикс,

- InSales,

- WebAsyst,

- OpenCart,

- UMI.CMS,

- WordPress,

- Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping),

- HostCMS,

- PHPShop

и др.

Оплата:

- ЯД

- QIWI

- перевод на банковскую карту/счет