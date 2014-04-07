smarsa

Мария Кутушева smarsa

 
35 летТаиланд/Хуахин
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
наполнение сайтов контентом, копирайтинг

Предлагаю Вам свои услуги по наполнению сайтов и интернет-магазинов.

Работаю со следующими системами управления:

- Django,

-1С-Битрикс,

- InSales,

- WebAsyst,

- OpenCart,

- UMI.CMS,

- WordPress,

- Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping),

- HostCMS,

- PHPShop

и др.

Оплата:

- ЯД

- QIWI

- перевод на банковскую карту/счет

WordPressOpenCartJoomlaVirtuemartDjangoБитриксWebasystJoomShoppingInSales1С-БитриксUMI.CMS
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Отзывы заказчиков
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
$500
10 баллов
5 лет назад
Контент-менеджмент
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