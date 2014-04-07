наполнение сайтов контентом, копирайтинг
Предлагаю Вам свои услуги по наполнению сайтов и интернет-магазинов.
Работаю со следующими системами управления:
- Django,
-1С-Битрикс,
- InSales,
- WebAsyst,
- OpenCart,
- UMI.CMS,
- WordPress,
- Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping),
- HostCMS,
- PHPShop
и др.
Оплата:
- ЯД
- QIWI
- перевод на банковскую карту/счет
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
5 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!