Требуется логотип для компании занимающейся продажей противокражных систем для магазинов. Логотип будет использоваться на сайте, визитках и на реализуемой продукции. Предпочтительные цвета темно-голубой, фон белый(прозрачный), черный. Адрес компании www.protectit.ru , но сайт будет другой, на ...