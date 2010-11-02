Необходимо "оживить" действующий веб-сайт с помощью флеш-анимации. Отбор исполнителя по портфолио. Бюджет, сроки и что можно сделать - в личном общении.
- Анимация14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен качественный дизайн интернет-магазина. Под резиновую верстку. Срок максимум 5 дней, начиная с 11.03.11г. Приветствуются более короткие сроки. 1. Дизайн главной страницы 2. Дизайн страницы категорий 3. Дизайн страницы товара 4. Дизайн страницы корзины Было бы удобнее, получить верстку "в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Два файла psd. Нужна верстка под >ie7.0,ff,opera и др. Сжатые сроки. Приступить необходимо сегодня.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для работы с битрикс. Настройки обмена с 1С, исправление ошибок в верстки, модификация модулей. Оплата wmr.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать шаблон на CMS Joomla + virtuemart из psd макета. Быстро и качественно.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта askgrup.ru. В дизайне должна присутствовать новогодняя тема. Планируется "резиновый" шаблон. Срок выполнения 3 дня. Предпочтение специалистам с красивым портфолио и тем , кто сможет сделать верстку и, соответственно, шаблон под AVE CMS в "одно окно" ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется логотип для компании занимающейся продажей противокражных систем для магазинов. Логотип будет использоваться на сайте, визитках и на реализуемой продукции. Предпочтительные цвета темно-голубой, фон белый(прозрачный), черный. Адрес компании www.protectit.ru , но сайт будет другой, на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется : psd-макет, html-верстка. Необходимо создать интернет-магазин. Проект типовой. Более подробное ТЗ при общении. Крайне желательно получить оплату безналом. Требования к исполнителю : опыт, портфолио.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад