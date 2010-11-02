superjazz

Иван superjazz

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш-анимация

    Необходимо "оживить" действующий веб-сайт с помощью флеш-анимации. Отбор исполнителя по портфолио. Бюджет, сроки и что можно сделать - в личном общении.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Нужен качественный дизайн интернет-магазина. Под резиновую верстку. Срок максимум 5 дней, начиная с 11.03.11г. Приветствуются более короткие сроки. 1. Дизайн главной страницы 2. Дизайн страницы категорий 3. Дизайн страницы товара 4. Дизайн страницы корзины Было бы удобнее, получить верстку "в ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо сделать редизайн сайта askgrup.ru. В дизайне должна присутствовать новогодняя тема. Планируется "резиновый" шаблон. Срок выполнения 3 дня. Предпочтение специалистам с красивым портфолио и тем , кто сможет сделать верстку и, соответственно, шаблон под AVE CMS в "одно окно" ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип компании. Системы защиты от краж

    $30

    Требуется логотип для компании занимающейся продажей противокражных систем для магазинов. Логотип будет использоваться на сайте, визитках и на реализуемой продукции. Предпочтительные цвета темно-голубой, фон белый(прозрачный), черный. Адрес компании www.protectit.ru , но сайт будет другой, на ...

    Логотип для компанииСайт-визитка
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на CMS Bitrix

    Имеется : psd-макет, html-верстка. Необходимо создать интернет-магазин. Проект типовой. Более подробное ТЗ при общении. Крайне желательно получить оплату безналом. Требования к исполнителю : опыт, портфолио.

    HTMLБитрикс
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$50
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта
Рад сотрудничеству, не каких проблем не с оплатой не с тз не возникло.
Lyuleshka
43 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Логотип компании. Системы защиты от краж
Приятно работать с такими заказчиками! Главное, оплата вовремя. Спасибо. Рекомендую