Шаблон на Joomla + Virtuemart

Здравствуйте. У меня стоит VirtueMart 1.1.2 stable. Хотелось бы обновить до 1.1.5 или 1.1.6 не знаю что лучше. У меня уже установлены многие модули на сайте и загружен список товара. Помогите с обновлением так, чтобы ...