Требуется создание системы интернет-магазинов по принципу сервиса www.prostoprint.com Т.е. проектирование подобной системы под ключ.
Virtuemart : выбор размера и система скидок
Здравствуйте. ТЗ во вложении.
Заявки фрилансеров
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