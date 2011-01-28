Требуется создание системы интернет-магазинов по принципу сервиса www.prostoprint.com Т.е. проектирование подобной системы под ключ.
Интернет магазин на базе CMS Joomla
Необходимо создать интернет магазин на базе Joomla. Готовый макет дизайна уже имеется (psd). ТЗ имеется но не публикую - вышлю заинтересованным кандидатам
Заявки фрилансеров
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