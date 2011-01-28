Интернет магазин на базе CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок181 просмотр

Необходимо создать интернет магазин на базе Joomla. Готовый макет дизайна уже имеется (psd). ТЗ имеется но не публикую - вышлю заинтересованным кандидатам

Joomla
14 лет назад
GGRPG
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров