tair_rhyme

Райымбек Таир tair_rhyme

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать backend (DRF) + frontend (SPA)

    Необходимо разработать backend (DRF) + frontend (SPA) тестового проекта (MVP). Дизайн фрон В идеале ищу Django + Vue/React/Angular fullstack разработчика, но можно также работать с двумя разработчиками, которые давно работают в паре. ...

    AngularDjangoPostgreSQLPythonRedis
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка шаблона для WordPress

    Доброе время суток. Нужен человек, кто может сверстать шаблон для WordPress по нашему дизайну. Структура дизайна не сложная, специфичных вещей нету. Конечно можно и собрать/настроить WordPress, но мы хотим, чтобы был наш шаблон, чтобы в будущем мы могли ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать сайт на базе wordpress

    $50

    Нужно поднять сайт на базе wordpress. ТЗ прикрепил. Дизайн нужно брать, что-то бесплатное: https://wordpress.org/themes/spacious/ или https://athemes.com/theme/rocked/. Также, надо чтобы сайт просто имел жидкую верстку, возможность открыть с любого мобильного телефона, и также мог поддерживать размещение ...

    WordPress
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад