tair_rhyme

Необходимо разработать backend (DRF) + frontend (SPA) тестового проекта (MVP). Дизайн фрон В идеале ищу Django + Vue/React/Angular fullstack разработчика, но можно также работать с двумя разработчиками, которые давно работают в паре. ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Есть задача разработать веб сайт с бэкендом на PHP+MySQL.Реализация состоит из двух этапов. Первый этап: верстка лэндоса из трех вариантов дизайна Второй этап: ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброе время суток. Нужен человек, кто может сверстать шаблон для WordPress по нашему дизайну. Структура дизайна не сложная, специфичных вещей нету. Конечно можно и собрать/настроить WordPress, но мы хотим, чтобы был наш шаблон, чтобы в будущем мы могли ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно поднять сайт на базе wordpress. ТЗ прикрепил. Дизайн нужно брать, что-то бесплатное: https://wordpress.org/themes/spacious/ или https://athemes.com/theme/rocked/. Также, надо чтобы сайт просто имел жидкую верстку, возможность открыть с любого мобильного телефона, и также мог поддерживать размещение ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад