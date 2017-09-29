tair_rhyme

Доброе время суток. Нужен человек, кто может сверстать шаблон для WordPress по нашему дизайну. Структура дизайна не сложная, специфичных вещей нету. Конечно можно и собрать/настроить WordPress, но мы хотим, чтобы был наш шаблон, чтобы в будущем мы могли ...