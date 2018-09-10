Event-команде нужен сайт-визитка. Главная страница + по странице на основные услуги (их немного) и одну на дополнительные. Сайт нужен простой, но с проработкой смыслов, дизайном и интегрированный в CRM-систему (с этим вместе разберёмся)
Разработка landing page с фичами
Привет.
Есть задача разработать веб сайт с бэкендом на PHP+MySQL.Реализация состоит из двух этапов.
Первый этап: верстка лэндоса из трех вариантов дизайна
Второй этап:
После утверждения одного из трех дизайнов, нужно будет сделать backend и оживить все
Новостная лента
Регистрация юзеров (конечно же permissions, кто что может)
Блог
Раздел медиа: фотки и тд. по мероприятиям
Опросов и анкетирования + статистика
Интеграция с системой рассылки и панелька для этогоМини админка для редактирования информации на сайте
Технические требования:
Мультиязычность: RUS/KZ/EN (на стороне бэка )
HTML5/CSS 3
Верстка должна быть responsive
Поддержка браузеров с обновлением начиная с 2016+
Бэкенд: PHP/Laravel с MySQL
Пришлите стоимость первого и второго этапа отдельно и опыт разработки laravel
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