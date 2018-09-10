Разработка landing page с фичами

Привет.

Есть задача разработать веб сайт с бэкендом на PHP+MySQL.Реализация состоит из двух этапов.

Первый этап: верстка лэндоса из трех вариантов дизайна

Второй этап:

После утверждения одного из трех дизайнов, нужно будет сделать backend и оживить все

Новостная лента

Регистрация юзеров (конечно же permissions, кто что может)

Блог

Раздел медиа: фотки и тд. по мероприятиям

Опросов и анкетирования + статистика

Интеграция с системой рассылки и панелька для этого﻿Мини админка для редактирования информации на сайте

Технические требования:

Мультиязычность: RUS/KZ/EN (на стороне бэка )

HTML5/CSS 3

Верстка должна быть responsive

Поддержка браузеров с обновлением начиная с 2016+

Бэкенд: PHP/Laravel с MySQL

Пришлите стоимость первого и второго этапа отдельно и опыт разработки laravel