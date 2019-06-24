teddybraun1986

Купил шаблон Необходимо его доработать ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/e7HxuJGqX7iXcQ
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить доработки ТЗ покажу в личкуСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Прикрутить готовый код ИИ на Python к Bitmex.com через API чтобы ИИ торговал любым доступным способом. Необходимо настроить готовый код ИИ на Python к сервису Bitmex.com. Ссылки на код: https://github.com/prabhatnagarajan/repro_dqn https://github.com/philipxjm/Deep-Convolution-Stock-Technical-Analysis ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт написаный на yii. Мне необходимо его доработать. У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать с нуля или на основе готовых исходников, простую игру для инстаграмма. Через фейсбук с привязкой аккаунта инстаграмм, появилась возможно публиковать игры. Мне очень интересна эта тема. Ищу специалиста кто сможет сделать и загрузить ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я купил шаблон на системе управления OpenCart мне необходимо его доработать У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, мне необходимо доделать сайт на системе управления wordpress У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить к выполнению ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад