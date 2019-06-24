teddybraun1986

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт написаный на yii. Мне необходимо его доработать. У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить ...