teddybraun1986

Тедди Браун teddybraun1986

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Поставить готовый скрипт

    Прикрутить готовый код ИИ на Python к Bitmex.com через API чтобы ИИ торговал любым доступным способом. Необходимо настроить готовый код ИИ на Python к сервису Bitmex.com. Ссылки на код: https://github.com/prabhatnagarajan/repro_dqn https://github.com/philipxjm/Deep-Convolution-Stock-Technical-Analysis ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт написаный на yii. Мне необходимо его доработать. У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Игра instagramm

    Необходимо разработать с нуля или на основе готовых исходников, простую игру для инстаграмма. Через фейсбук с привязкой аккаунта инстаграмм, появилась возможно публиковать игры. Мне очень интересна эта тема. Ищу специалиста кто сможет сделать и загрузить ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenCart

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я купил шаблон на системе управления OpenCart мне необходимо его доработать У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, мне необходимо доделать сайт на системе управления wordpress У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить к выполнению ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад