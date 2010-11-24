хороший рерайт нескольких статей оконной и строительной тематики
- Рерайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 2-3 секундную заставку хорошего качества с которой будут начинаться небольшие проморолики строительной конторы.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно пересадить небольшой сайт строительной тематики на вордпрессСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать несколько страниц для сайта строительной тематики. Статейки по 2000-2500 символов с оптимизацией под поисковик. Структуру страниц задаю и подробно описываю что писать. Нужен только текст, иллюстрациями будет заниматься другой человек. Ставьте разумные цены ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
5 иконок на сайт строительной тематики, даем исходные картинки из которых нужно сделать одинаковые по стилю иконки (одна цветовая гамма, тени, масштаб, ракурс и т.д.), желательна отрисовка в векторе. Предпочтение людям внимательным к деталям и ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт10 лет назад
Аудит и СЕО оптимизация сайта под joomla строительной тематики, продвижение по выбранным запросам. Продвижение только белыми методами, в основном за счет внутренних факторов ранжирования.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Обновить шаблон с исправлением ошибок, переставить админсистему с Joomla 1.5 на более новую с сохранением основных ссылок и контентаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно 4 иконки на сайт с такой тематикой 1 Зимние сады 2 фасадное остекление 3 вентилируемый фасад 4 порталы и входные группыИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт13 лет назад