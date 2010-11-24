witli

Виктор Лиховецкий witli

 
45 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$150
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо за сотрудничество
У меня не большой опыт общения с фриланцерами, поэтому мой первый отзыв о работе Артура был более сдержанным. Но поработав с другими я понял что Артур - это очень редкий по своим качествам человек. Он обязательный и ответственный, знающий и профессиональный, что как оказалось большая редкость. В общем спасибо за деловой подход и четкую работу. Категорически рекомендую работать только с ним.
Ответный отзыв
werter2
Михаил 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
СЕО оптимизация сайта строительной тематики
Сотрудничество прошло отлично. Обращайтесь еще.
Отличный аудит сайта с которым можно работать, после исправления всех указанных недочетов обязательно будем работать дальше
Ответный отзыв