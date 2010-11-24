У меня не большой опыт общения с фриланцерами, поэтому мой первый отзыв о работе Артура был более сдержанным. Но поработав с другими я понял что Артур - это очень редкий по своим качествам человек. Он обязательный и ответственный, знающий и профессиональный, что как оказалось большая редкость. В общем спасибо за деловой подход и четкую работу. Категорически рекомендую работать только с ним.