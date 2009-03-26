zirrax

Антон Борисов zirrax

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Продающие тексты для сайта.

    Сайт по продаже мужских и женских аксессуаров (галстуки, платки и т.д.). Сайт новый только начали наполнение товарами. Нужны качественные продающие тексты на главную страницу и на страницы категорий (категорий около 50 ). Тексты не должны быть очень ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Размещение комментариев

    $100

    Необходимо по заданному критерию находить на сервисах вопросов-ответов (типа мейл ру и гугл ру) вопросы, и отвечать в них осмысленными комментариями в рекомендательной форме со ссылкой на наш сайт.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приватный проект для NurDus (верстка для webasyst)

    $250

    1) Необходима верстка макета из psd в webasyst для интернет-магазина luxpodarok.ru 2) Необходимо доработать Экспорт в XML, так чтобы выгрузке заполнялось поле vendor (поле берется из названия подкатегории) 3) Необходимо осуществить перенос данных из shop-script premium ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется 5 флеш баннеров

    Нужны 5 флеш баннеров для сайта http://luxpodarok.ru (однотипных - одинаковая тема, рисунок, - разный размер) Размеры: 468х60 240х400 120х600 200х300 88x31 Объём одного баннера не более 50 КБ требования по файлу: http://www.quatrix.ru/banners_tech_things.html Реклама товара. Упор на качество. Все товары НАСТОЯЩИЕ, производство Италия. Ориентировано на ...

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка из *.psd в shop-script premium

    Необходимо сверстать макет сайта для shop-script premium из файлов .psd. Указывайте свою цену, сроки и примеры работ. В дальнейшей готов дать еще несколько проектов подобного плана. Ориентировочный макет в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Lu Zo (luzo)

    Написание еженедельных обзоров для сайта. Это приватный проект для фрилансера Lu Zo (luzo), просьба других фрилансеров не беспокоить!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение блогов, форумов

    Нужен постер (предпочтительно девушка) для написания сообщений на форумах, блогах, соц. сетях и т.д , со ссылкой на ресурс. Поиск ресурсов производится Вами (тематика красота, женские и мужские аксессуары...). Сообщения должны быть осмысленные. От ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вывод в TOP Яндекса

    Требуется аудит и продвижение сайта www.luxpodarok.ru запросы: галстук платок шарф сорочка... ... подарки мужчинам подарки женщинам магазин подарков подарки на 23 февраля подарки на 8 марта... --- Возможно посоветуете другие запросы. Можете взять только часть запросов. Также требуется консультация по привлечению клиентов и увеличению продаж (на данный момент около ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание и размножение статей

    Требуется написание и размножение статей (для размещения в каталогах статей) В статьях должны присутствовать 2-3 активные ссылки с ключевиками.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание контента для сайтов различных тематик

    Нужны тексты на разные темы ДЛЯ ЛЮДЕЙ: от подарков до подбора персонала и недвижимости. Свои предложения с примерами статей (обязательно) направляйте в личку. Оплата - 1,5WMZ за 1000 знаков. Интересуют грамотные и интересные статьи. Тексты ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
surkta
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Работать с Антоном мне было очень приятно и легко. На редкость вежливый, терпеливый и внимательный заказчик. На все мои вопросы отвечал понятно и с удовольствием, работу оплатил сразу по её сдаче. Одним словом, работать с таким заказчиком одно удовольствие, всем рекомендую.
Очень грамотные тексты. Работа сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Продающие тексты для сайта.
Спасибо
Работа выполнена качественно и в срок!
Ответный отзыв
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Продающие тексты для сайта.
Большое спасибо за сотрудничество! Позитивное общение и своевременная оплата - это лучшее, что можно ожидать от заказчика! С Вами приятно работать, надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено!
Все быстро и качественно! Добросовестное отношение! Очень доволен!
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NurDus
Ильдус 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для NurDus (верстка для webasyst)
Четка поставленная задача, минимум замечаний, моментальная оплата. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сделано без малейших шероховатостей и в кратчайшие сроки! Надеюсь еще не раз посотрудничаем.
Ответный отзыв
NurDus
Ильдус 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для NurDus (верстка для webasyst)
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, приятное личное общение - что еще нужно для счастье freelancer-a (если только по больше таких заказчиков). Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа сделана на 5+. Все пожелания учтены! Ильдус адекватный и очень приятный в общении, быстро понимающий и решающий задачу.
Ответный отзыв