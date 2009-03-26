Работать с Антоном мне было очень приятно и легко. На редкость вежливый, терпеливый и внимательный заказчик. На все мои вопросы отвечал понятно и с удовольствием, работу оплатил сразу по её сдаче. Одним словом, работать с таким заказчиком одно удовольствие, всем рекомендую.