Требуется статья о способах завязывания галстуков бабочек, желательно с фотографиями.
- $5Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт по продаже мужских и женских аксессуаров (галстуки, платки и т.д.). Сайт новый только начали наполнение товарами. Нужны качественные продающие тексты на главную страницу и на страницы категорий (категорий около 50 ). Тексты не должны быть очень ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо по заданному критерию находить на сервисах вопросов-ответов (типа мейл ру и гугл ру) вопросы, и отвечать в них осмысленными комментариями в рекомендательной форме со ссылкой на наш сайт.Завершен11 лет назад
- $130
Необходима верстка макета из psd в webasyst для интернет-магазина www.meandyou-fashion.ru Плюс небольшие дополнения в странице товара.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
1) Необходима верстка макета из psd в webasyst для интернет-магазина luxpodarok.ru 2) Необходимо доработать Экспорт в XML, так чтобы выгрузке заполнялось поле vendor (поле берется из названия подкатегории) 3) Необходимо осуществить перенос данных из shop-script premium ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужны 5 флеш баннеров для сайта http://luxpodarok.ru (однотипных - одинаковая тема, рисунок, - разный размер) Размеры: 468х60 240х400 120х600 200х300 88x31 Объём одного баннера не более 50 КБ требования по файлу: http://www.quatrix.ru/banners_tech_things.html Реклама товара. Упор на качество. Все товары НАСТОЯЩИЕ, производство Италия. Ориентировано на ...Баннеры3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо сверстать макет сайта для shop-script premium из файлов .psd. Указывайте свою цену, сроки и примеры работ. В дальнейшей готов дать еще несколько проектов подобного плана. Ориентировочный макет в приложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Написание еженедельных обзоров для сайта. Это приватный проект для фрилансера Lu Zo (luzo), просьба других фрилансеров не беспокоить!Завершен15 лет назад
- $20
Написать порядка 20 статей про Дома Моды.Завершен15 лет назад
Нужен постер (предпочтительно девушка) для написания сообщений на форумах, блогах, соц. сетях и т.д , со ссылкой на ресурс. Поиск ресурсов производится Вами (тематика красота, женские и мужские аксессуары...). Сообщения должны быть осмысленные. От ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Написание статей для магазина luxpodarok.ruЗавершен15 лет назад
Требуется аудит и продвижение сайта www.luxpodarok.ru запросы: галстук платок шарф сорочка... ... подарки мужчинам подарки женщинам магазин подарков подарки на 23 февраля подарки на 8 марта... --- Возможно посоветуете другие запросы. Можете взять только часть запросов. Также требуется консультация по привлечению клиентов и увеличению продаж (на данный момент около ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется написание и размножение статей (для размещения в каталогах статей) В статьях должны присутствовать 2-3 активные ссылки с ключевиками.Завершен15 лет назад
Необходимы статьи о подаркахЗавершен15 лет назад
Нужны тексты на разные темы ДЛЯ ЛЮДЕЙ: от подарков до подбора персонала и недвижимости. Свои предложения с примерами статей (обязательно) направляйте в личку. Оплата - 1,5WMZ за 1000 знаков. Интересуют грамотные и интересные статьи. Тексты ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад