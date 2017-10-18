Нужно залить товары в 1С из файла Excel
1C 8.3 Розница. Расширение для работы с бонусными картами
Добрый день.
Нужен встраиваемый модуль (не просто отредактированная конфигурация), который делает следующее:
Примечание: серверный API уже реализован, его писать не надо.
Рабочее место кассира.
1)При выборе номера дисконтной карты покупателя (при этом в 1С такой карты может и не быть) идет запрос к серверу по уже готовому API (http-запрос). Он загружает в JSON реальную скидку по карте (может отличаться от той, что считает 1С) и количество бонусов на карте. Высвечивается где-нибудь на видном месте.
2)Автоматический расчет скидки и контроль, того, чтобы кассир не указал больше бонусов, чем есть.
3)При проведении сделки запрос к серверу по API-запросу, который запишет данные и на сервере. Если карты не было в 1С, то она создается и в 1С тоже.
4)Кнопка "Создать карту", которая обращается к серверу по API. Он возвращает типы карт. Кассир выбирает тип и (не всегда) еще одно текстовое поле. После этого отправляется новый запрос по API. Сервер возвращает номер созданной карты. Одновременно карта создается и в 1С.
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5)Обработка для админа или другой способ реализации. Экспорт карт из 1С. 2 запроса по API: сначала передается список видов карт из 1С, затем передаются все карты с их типами.
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Если что-то в рамках модуля не реализуемо, обсудим, внесу коррективы в ТЗ.
В заявке пишите приблизительные цену и срок. Отвечу на все вопросы.
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