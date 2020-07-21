1с сделать настройку

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Закрыт3 заявки624 просмотра

Необходимо сделать настройки в 1с

Есть ТЗ, скину в личку

Дам доступ к удаленному рабочему столу по RDP

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

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