Синхронизация каталога товаров и автоматизация привязки приход.накладн

Есть каталог товаров на сайте и в базе 1с8, 60000 товаров, их надо синхронизировать

С 1с если добавляется запись, новый товар, надо сделать транзакцию на сайт проверить есть ли такой товар на сайте, если да, импортируем и вносим данные по нему, если нет, создаем и ставим триггер на создание новой позиции на сайте.

Еще транзакции возможны некоторые но речь только о справочнике товаров, номенклатуре между сайтом и 1с, оговорим при начале работ, тз готовлю

Сайт на нод.жс и реакт, программист есть примет транзакции обработает все

При поступлении приходных накладных от поставщиков товаров нужно чтоб они автоматически привязывались к нашему каталогу, логика та же, если нет товара с накладной обращаемся на сайт проверяем или создаем или оставляем для введения вручную

Концептуально это разовая работа - синхронизация справочника и готовый модуль с приходными накладными