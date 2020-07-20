Ув. коллеги, приветствую. Нужен разработчик 1С, человек которые сможет доработать 1С. Необходима доработать функции вычета прибыли. Чтобы можно было сформировать отчет за день, недели, месяц. Оставьте свои контакты, необходима ...
Синхронизация каталога товаров и автоматизация привязки приход.накладн
Есть каталог товаров на сайте и в базе 1с8, 60000 товаров, их надо синхронизировать
С 1с если добавляется запись, новый товар, надо сделать транзакцию на сайт проверить есть ли такой товар на сайте, если да, импортируем и вносим данные по нему, если нет, создаем и ставим триггер на создание новой позиции на сайте.
Еще транзакции возможны некоторые но речь только о справочнике товаров, номенклатуре между сайтом и 1с, оговорим при начале работ, тз готовлю
Сайт на нод.жс и реакт, программист есть примет транзакции обработает все
При поступлении приходных накладных от поставщиков товаров нужно чтоб они автоматически привязывались к нашему каталогу, логика та же, если нет товара с накладной обращаемся на сайт проверяем или создаем или оставляем для введения вручную
Концептуально это разовая работа - синхронизация справочника и готовый модуль с приходными накладными
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