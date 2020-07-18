Синхронизация 1С с сайтом

Нужно сделать, синхронизацию 1С с сайтом CMS Битрикс и настройки на стороне БитриксаЧто нужно сделать.

1. Сделать синхронизацию 1С и сайтом: Вывод каталога на сайт, и настройка обмена заказами.

2. Базовая интеграция c 1С бонусной программой (программа лояльности штатная от 1С)

Нужно создать и настроить группы в 1С Битрикс

3. Настройка скидки на группу товаров при сумме от 3000 руб = скидка.

4. Создание группы для оптовиков, привязка наличия к оптовому складу, привязка скидки к контрагенту. Авторизация по запросу или по приглашению на e-mail. Оптовая группа видит только оптовую цену, с учетом своей скидки.