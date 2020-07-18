Необходимо откорректировать импорт по шаблону платежных документов из 1С в ГИС ЖКХ. Шаблон в прикрепленных файлах. 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. База типовая, проблема в том, что выгружаются данные не в нужные столбцы или ...
Синхронизация 1С с сайтом
Нужно сделать, синхронизацию 1С с сайтом CMS Битрикс и настройки на стороне БитриксаЧто нужно сделать.
1. Сделать синхронизацию 1С и сайтом: Вывод каталога на сайт, и настройка обмена заказами.
2. Базовая интеграция c 1С бонусной программой (программа лояльности штатная от 1С)
Нужно создать и настроить группы в 1С Битрикс
3. Настройка скидки на группу товаров при сумме от 3000 руб = скидка.
4. Создание группы для оптовиков, привязка наличия к оптовому складу, привязка скидки к контрагенту. Авторизация по запросу или по приглашению на e-mail. Оптовая группа видит только оптовую цену, с учетом своей скидки.
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