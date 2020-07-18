Эмулятор фискального регистратора с выводом на печать принтер чеков

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки1215 просмотров

УТ 11.4. платформа 8.3, создать, настроить, эмулятор фискального регистратора с выводом на печать чеков, в принтер чеков атол 50 ф и атол 11 ф, а не на экран.

5 лет назад
guest_15951002828297
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Павел
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад