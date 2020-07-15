Нужен 1С разработчик в Москве

Ув. коллеги, приветствую.

Нужен разработчик 1С, человек которые сможет доработать 1С.

Необходима доработать функции вычета прибыли.

Чтобы можно было сформировать отчет за день, недели, месяц.

Оставьте свои контакты, необходима будет приехать в офис и обсудить детали после обсуждения по телефону.