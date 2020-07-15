Нужен 1С разработчик в Москве

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка1336 просмотров

Ув. коллеги, приветствую.

Нужен разработчик 1С, человек которые сможет доработать 1С.

Необходима доработать функции вычета прибыли.

Чтобы можно было сформировать отчет за день, недели, месяц.

Оставьте свои контакты, необходима будет приехать в офис и обсудить детали после обсуждения по телефону.

5 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад