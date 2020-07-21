Подкорректировать выгрузку заказов с ПРОМА в 1С

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Закрыт3 заявки518 просмотров

Есть магазин «А» на Проме. Из него выгружаются в программу 1С заказы покупателей.

Есть магазин «Б» на Проме. Для негоскопировали базу 1С с конфигурацией.

Очистили информационную базу и тоже стали

выгружать заказы с Прома.

Но по магазину «Б» товары в заказах выгружаются некорректно.

5 лет назад
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