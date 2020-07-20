Нужно сделать внешнюю обработку для подключение Укрпочты по API

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Закрыт4 заявки1053 просмотра

Нужно сделать внешнюю обработку для подключения Укрпочты передачу всех данных о посылках и получения ТТН по каждому адресу в конце получить Реестр.

Отправка локально по украине и за границу.

5 лет назад
viktor007
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