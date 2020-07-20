Есть каталог товаров на сайте и в базе 1с8, 60000 товаров, их надо синхронизировать С 1с если добавляется запись, новый товар, надо сделать транзакцию на сайт проверить есть ли такой товар на сайте, ...
Нужно сделать внешнюю обработку для подключение Укрпочты по API
Нужно сделать внешнюю обработку для подключения Укрпочты передачу всех данных о посылках и получения ТТН по каждому адресу в конце получить Реестр.
Отправка локально по украине и за границу.
Заявки фрилансеров
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