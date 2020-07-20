CRM bitrix24 - настройка отчета, подключение менеджера

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка761 просмотр

Необходимо 1) добавить менеджера с срм, закрепить за ним опред.лиды 2 ) сформировать вывод отчета по входящим звонкам за день с полями лид, фио, телефон, поле коментария, город, область, сайт менеджер

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
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год назад

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Денис
 
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Даниил
 
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