Нужен код на основе генетического алгоритма на Python

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Нужен код на основе генетического алгоритма, который будет находить 30 иксов, где функция минимальна.

Python
5 лет назад
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