Нужно сделать следующее: изменить слайдер показа новостей, растянуть баннер, обрезать меню, добавить новую кнопку и еще пару задач.
Фотопрайс
Нам требуется сделать фотопрайс в виде excel файла. Фото находятся в локальной папке названия картинок соответствует коду товара из номенклатурного справочника 1С 7.7
в прикреплении- пример как мы хотим и пример того как сейчас и нужно переделать
Заявки фрилансеров
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