Интеграция 1с с Retail Crm

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки242 просмотра

Добрый день

Нужно настроить интеграцию 1с УНФ с retailCrm (Можем на УТ перейти, если это решение лучше, но поддержка говорить что модуль настраиваеся с УНФ также)

8 лет назад
yanmel
Яна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

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