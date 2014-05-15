Здравствуйте! Сама табличка в приложении. Готов к общению. Может быть есть уже готовое похожее решение на 1с. код/артикул наименование производитель/поставщик остатки(шт) остатки (рублей) продажи за период(шт) продажи (рублей) только реальные остатки, без резервов только реальные продажи без списаний, без ревизий
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Добрый день.
Требуется Консультант на проект переход с Подрядчика строительства 2.3 (1С 7.7) на Подрядчик строительства 4.0 (1С 8.2).
Требование к кандидату :
1. Знание конфигурации Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами редакция 2.0. – уровень знаний : ведение учета полный цикл включая производство.
• Ввод первичных документов по основным участкам
• Настройка распределения Общепроизводственных и общехозяйственных расходов (26 и 25 счет на 20)
• Закрыие периода
2. Знание конфигурации Подрядчик строительства 2.3 – уровень знаний : анализ начальных данных для переноса в 4.0.
• Основные разделы учета
• Основная отчетность
Задачи :
3. Контроль переноса из Подрядчика 7.7 в Подрядчик 8 , (сам перенос осуществяет програмист)
• Контроль правильности переноса начальных остатков из Подрядчика строительства 7.7
• Контроль переноса данных за период из Подрядчика строительства 7.7 ( перенос документами ) с последующим закрытием месяца.
4. Базовое обучение пользователей работе в Подрядчике строительства 4.0 :
• Обзорно основные участки ,
• Отличия Подрядчика 8 от 7.7
5. Оперативное сопровождение при вводе в эксплуатацию:
• Консультации при вводе первичных документов
• Помощь в закрытии периода.
Работа удаленная , общение с пользователями по
• Skype
• TeamViewer
• IP телефония
Сроки :
• Перенос данных и обучение – до 2х недель
• Оперативное сопровождение – закрытие одного отчетного периода.
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