Сделать программу для выгрузки данных в 1с 8,2

Доработка и сопровождение информационной базы компании на основе конфигурации 1С 8.3., внедрение и сопровождение разрабатываемых блоков. Разработка и сопровождение скриптов (Phyton/VBS). Поддержка и консультация пользователей. Знание продуктов "1С" на уровне администратора или программиста. Опыт работы с продуктами 1С в ...
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Здравствуйте!
Сама табличка в приложении. Готов к общению.
Может быть есть уже готовое похожее решение на 1с.
код/артикул наименование производитель/поставщик остатки(шт) остатки (рублей) продажи за период(шт) продажи (рублей)
только реальные остатки, без резервов только реальные продажи без списаний, без ревизий
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