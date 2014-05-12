Сделать программу для выгрузки данных в 1с 8,2

1С-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Здравствуйте!

Сама табличка в приложении. Готов к общению.

Может быть есть уже готовое похожее решение на 1с.

код/артикул наименование производитель/поставщик остатки(шт) остатки (рублей) продажи за период(шт) продажи (рублей)

только реальные остатки, без резервов только реальные продажи без списаний, без ревизий

10 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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