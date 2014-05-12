Проблема с 1с

Здравствуйте! Сама табличка в приложении. Готов к общению. Может быть есть уже готовое похожее решение на 1с. код/артикул наименование производитель/поставщик остатки(шт) остатки (рублей) продажи за период(шт) продажи (рублей) только реальные остатки, без резервов только реальные продажи без списаний, без ревизий