Создать базу Бухгалтерия предприятия 3_0_52_42 с изменениями

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен4 заявки214 просмотров

Задачи:

1.  В пустую базу добавить:

- в окно выставления счета столбики (Скидка/наценка, цена покупки, прибыль), а также сумма прибыли внизу.

- в окно выставления счета дополнительные графы - доставка( не влияет на цену), скидка/наценка (поле скидка\наценка - процент - изменяет цену продажи за шт/м на этот процент (+5% увеличивает на 5% / -10% уменьшает на 10% )

- в окно счетов столбики ( доставка, скидка/наценка, прибыль-сумма)

2. Реализовать в базе напоминания по счетам (время,дата, контактное лицо, номер счета, телефон). 

3. Реализовать доступ по правам. Администратор, директор, бухгалтер видят добавленные в п1  столбики, менеджеры не видят (только графа скидка/наценка им доступна).

4. Перенести из старой базы бухгалтерия 2.0 справочник контрагенты.

Примеры как хотелось бы видеть в прикр. файле.

7 лет назад
vitalygri
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

shlapakov
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$84
7 дней
Все на высшем уровне. Выполнил качественно и в срок. Будем обращаться еще.
Задача вполне корректно поставлена, по ходу исполнения можно договориться и подкорректировать если что не так. Оплата мгновенно. Общение без проблем.

Заявки фрилансеров

shlapakov
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад