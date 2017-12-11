Создать базу Бухгалтерия предприятия 3_0_52_42 с изменениями

Задачи:

1. В пустую базу добавить:

- в окно выставления счета столбики (Скидка/наценка, цена покупки, прибыль), а также сумма прибыли внизу.

- в окно выставления счета дополнительные графы - доставка( не влияет на цену), скидка/наценка (поле скидка\наценка - процент - изменяет цену продажи за шт/м на этот процент (+5% увеличивает на 5% / -10% уменьшает на 10% )

- в окно счетов столбики ( доставка, скидка/наценка, прибыль-сумма)

2. Реализовать в базе напоминания по счетам (время,дата, контактное лицо, номер счета, телефон).

3. Реализовать доступ по правам. Администратор, директор, бухгалтер видят добавленные в п1 столбики, менеджеры не видят (только графа скидка/наценка им доступна).

4. Перенести из старой базы бухгалтерия 2.0 справочник контрагенты.

Примеры как хотелось бы видеть в прикр. файле.