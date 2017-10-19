Установка и настройка 1С для интернет-магазина

Необходимо выполнить пункты:

1. Установка 1с

Данный пункт включает в себяустановку платформы 1с 8.3 на 3 компьютера, установку конфигурации УТ 2.3

(файловая БД), настройку доступа пользователей к БД (при условии что все

компьютеры находятся в одной сети).

Работа с учетными данными, настройка прав и ролей пользователей, настройка

учетной системы.

2. Установка модуля «Новой почты»

Данный пункт включает в себя подключение модуля «Новой почты» в конфигурацию УТ 2.3 в качестве внешней обработки.

3. Установка модуля «ПриватБанк»

Данный пункт включает в себяподключение модуля «ПриватБанк» в конфигурацию УТ 2.3 в качестве внешней обработки.

4. Обмен с сайтом

Двухсторонний автоматический обмен по расписанию информацией по заказам, остаткам

Эту настройку нужно выполнить для трех сайтов:

- два сайта на WooCommerce

- один сайт на Open Cart