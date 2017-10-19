Установка и настройка 1С для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки356 просмотров

Необходимо выполнить пункты:

1.      Установка 1с

Данный пункт включает в себяустановку платформы 1с 8.3 на 3 компьютера, установку конфигурации УТ 2.3

(файловая БД), настройку доступа пользователей к БД (при условии что все

компьютеры находятся в одной сети).

 Работа с учетными данными, настройка прав и ролей пользователей, настройка

учетной системы.

 

2.      Установка модуля «Новой почты»

Данный пункт включает в себя подключение модуля «Новой почты» в  конфигурацию УТ 2.3 в качестве внешней обработки.

3.      Установка модуля «ПриватБанк»

Данный пункт включает в себяподключение модуля «ПриватБанк»  в  конфигурацию УТ 2.3 в качестве внешней обработки.

4.      Обмен с сайтом

Двухсторонний автоматический обмен по расписанию информацией по заказам, остаткам

Эту настройку нужно выполнить для трех сайтов:

- два сайта на WooCommerce

- один сайт на Open Cart

WooCommerce
8 лет назад
mvl78
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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