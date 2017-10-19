Перенос справочников из 7.7 в 8.3 (контрагенты и номеклатура)

Необходимо из базы 1С 7.7 (конфиг - учет и отчетность ПБОЮЛ) выдрать два справочника - контрагенты (со всеми атрибутами) и номенклатура, и залить в 1С 8.3 (управление торговлей, конфиг - предприниматель)

Удаленный доступ предоставить не можем, но готовы предоставить mdешники или иные файлы по запросу специалиста.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся.