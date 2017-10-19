Нужно залить товары в 1С из файла Excel
Перенос справочников из 7.7 в 8.3 (контрагенты и номеклатура)
Необходимо из базы 1С 7.7 (конфиг - учет и отчетность ПБОЮЛ) выдрать два справочника - контрагенты (со всеми атрибутами) и номенклатура, и залить в 1С 8.3 (управление торговлей, конфиг - предприниматель)
Удаленный доступ предоставить не можем, но готовы предоставить mdешники или иные файлы по запросу специалиста.
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