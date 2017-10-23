Удаленный специалист по тех.поддержке Фронтол и 1С Рарус ТКПТ

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Здравствуйте, 

Нужен удаленный специалист(фрилансер) , по удаленной тех.поддержке Фронтол синхронизированный с 1С:Рарус (Торговый комплекс. Продовольственная предприятие) . 

Сейчас неполадки при закрытие смены. 

 

8 лет назад
semerko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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