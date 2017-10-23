Требуется изменить печатную форму УПД, согласно последним изменениям 01.07.17, 01.10.17. (Конфигурация УТ 11.1.7.60)
Удаленный специалист по тех.поддержке Фронтол и 1С Рарус ТКПТ
Здравствуйте,
Нужен удаленный специалист(фрилансер) , по удаленной тех.поддержке Фронтол синхронизированный с 1С:Рарус (Торговый комплекс. Продовольственная предприятие) .
Сейчас неполадки при закрытие смены.
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