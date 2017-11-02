Поправить печатную форму в 1С

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Завершен3 заявки195 просмотров

Требуется изменить печатную форму УПД, согласно последним изменениям 01.07.17, 01.10.17. (Конфигурация УТ 11.1.7.60)

8 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано оперативно. Рекомендую!
Всё отлично - проверка и оплата решения задачи прошли весьма оперативно.

Заявки фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
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